Veja um raio-x dos números da Série D

Restando quatro jogos para o fechamento da fase classificatória de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, a briga pela quarta vaga do grupo 1, envolvendo as equipes do Trem-AP e São Raimundo-RR, está palmo a palmo.

Os dois times somam os mesmos 15 pontos, mas a Locomotiva amapaense apresenta saldo de gols superior ao do time roraimense. Neste final de semana, as duas equipes terão jogos importantes.

No domingo (26), a partir das 17h, no estádio Florestão, o Mundão visita o vice-líder da chave, o Rio Branco-AC. Por outro lado, um dia depois (27), às 20h15 (de Brasília), o Trem-AP recebe o São Raimundo/AM, 3º colocado do grupo.

Campanhas

Neste final de semana, o torneio chega à quarta rodada do returno da fase classificatória. Um total de 129 vitórias dos mandantes (40,31%) e 87 dos visitantes (27,19%) já foram registradas.

O torneio ainda apresenta 104 empates (32,50%). Os dados estatísticos de Adethson Leite/Números & Estatísticas apontam ainda que os donos da casa marcaram 402 gols e os visitantes 308.

O Brasiliense-DF, inserido no Grupo 5, apresenta o melhor retrospecto técnico do torneio (25 pontos ganhos – 83,3% aproveitamento). A equipe do Anápolis (23 pontos – 76,7%) é a segunda colocada, seguida pelo Amazonas-AM e São Bernardo-SP (22 pontos – 73,3%), respectivamente, na terceira e na quarta posições na tabela de classificação.

O quinto e o sexto colocados são as equipes do Moto Club-MA e do Retrô-PE, respectivamente. Os dois clubes somam 21 pontos e aproveitamento de 70%. Na sétima posição geral aparece o Rio Branco-AC (20 pontos – 66,7%).

Média de gols

Os resultados da última rodada da competição mantiveram a média de gols de 2,22 por jogo – 710 gols em 320 partidas. O ataque mais positivo do torneio pertence ao Trem-AP. O clube amapaense já marcou 27 gols e apresenta média de 2,7 gols por jogo.

O Amazonas-AM aparece na segunda posição (20). Na sequência, as equipes do Moto Club-MA e do Rio Branco-AC dividem a terceira posição, ambas com 19 gols marcados.

Com um gol a menos (18) aparecem as equipes do Fluminense-PI e do Retrô-PE, na quinta e sexta posições, respectivamente. O Brasiliense-DF é o sétimo com 16 gols marcados. Já o Humaitá-AC é apenas o 57º neste requisito com apenas seis gols marcados em 10 jogos disputados.

Artilheiros

Fechada a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o atacante Rafael Tavares (Amazonas-AM) lidera a artilharia da competição. O atleta da Onça Pintada já marcou nove gols. Na segunda posição aparecem Aleilson (Trem-AP) e Franklin (Retrô-PE). Os dois jogadores já marcaram, cada um, oito gols na competição.