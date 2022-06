VÍDEO: Boliviana morre em frente a ônibus após queda de moto no interior do Acre

A boliviana Dinny Rojas Valdivia, de 34 anos, morreu no final da tarde desta sexta-feira (10) após a moto em que ela estava cair em frente a um ônibus escolar, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

De acordo com a reportagem do site o Alto Acre, a mulher sofreu um afundamento com múltiplas fraturas no rosto e não resistiu, mesmo com a chegada do socorro.

Até o momento, a polícia não consegue identificar o que causou o acidente, mas as imagens de segurança que foram capturadas mostram o ônibus passando e a moto caindo em seguida.

A avenida em que Dinny trafegava é uma das mais movimentadas do município.

Confira as imagens do momento do acidente: