Um incêndio foi registrado na noite desta quinta-feira (30), numa área de mata próximo ao Arena da Floresta, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Imagens enviadas ao ContilNet mostram o fogo consumindo área de vegetação.

O Corpo de Bombeiros informou que até o momento não tem como dar detalhes das consequências do incêndio, mas equipes estão no local trabalhando para conter as chamas.

