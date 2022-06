Whindersson e Maria Lina fazem viagem secreta juntos, diz colunista

Whindersson Nunes e Maria Lina Deggan teriam feito uma viagem secreta juntos, poucos dias antes do Dia dos Namorados.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, o humorista teria viajado para o Egito para descansar. Ele, no entanto, não compartilhou nada da suposta ida ao país nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (7/6), Maria Lina postou em seu Instagram que viajou para o Egito, e fez questão de compartilhar fotos dos momentos com os seguidores.

“Estão com saudades de mim, que eu sei. Estão me mandando mensagem: ‘Maria, cadê você?’. Tô indo visitar um lugar e aí eu conto pra vocês onde eu tô. Não tô fazendo mistério não, gente. É só porque eu realmente queria deixar pra contar na hora, porque eu sempre contei antes os lugares que eu ia e resolvi deixar pra contar esse aqui”, disse ela nas redes sociais.

Whindersson e Maria Lina ainda não se pronunciaram sobre os rumores de que estariam reatando a relação.