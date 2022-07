3 jogos para Android e iOS que garantem pagamentos de verdade; usuários não precisam indicar ninguém

No entanto, para quem deseja ganhar dinheiro pela internet em 2022, desconfiar das promessas de youtubers é sempre um bom negócio. É importante lembrar que a intenção dos influencers é sempre aumentar os próprios lucros, nunca ajudar os seguidores ou divulgar informações confiáveis. Nesse sentido, confira abaixo nossa análise sobre o AppStation, Roleta Ganhe Grana e Golden Pix, segundo informações oficiais. Leia com atenção antes de fazer o download dos apps!

Jogos que garantem pagamentos – Conheça o AppStation

Primeiramente, assim como os outros itens da lista, o AppStation está disponível para download apenas na Play Store. Logo, o aplicativo só funciona em celulares com o sistema operacional Android. De acordo com a descrição oficial do app, os usuários ganham dinheiro por vitórias em jogos e pelo tempo gasto no app.

Dessa forma, o aplicativo funciona sob o mesmo ponto de vista de várias outras plataformas da área. Existem diversos tipos de games no app, desde quizzes a quebra-cabeças. O AppStation é um app internacional. Logo, os pagamentos acontecem no PayPal. Segundo os comentários de usuários, o AppStation paga de verdade. Por outro lado, os pagamentos são muito pequenos.

Se você deseja baixar o app e tentar a sorte na plataforma, o download está disponível em https://play.google.com/store/apps/details?id=online.appstation.app. Dessa forma, você não precisa usar o link de cadastro que os youtubers compartilham.