“A decisão do partido é uma só”, diz Alan Rick sobre sua pré-candidatura ao Senado

A direção nacional do União Brasil confirmou: Alan Rick é o pré-candidato da sigla ao Senado Federal nas Eleições de 2022. A informação foi dada por ele mesmo à reportagem do ContilNet, nesta quinta-feira (7).

O assunto ganhou repercussão depois que o nome do médico Eduardo Velloso começou a ser cogitado para a disputa no lugar do atual deputado, que já havia lançado sua pré-candidatura com o apoio do governador Gladson Cameli.

“Eduardo é um nome importantíssimo para o quadro do partido e ele não comunicou nada sobre uma possível pré-candidatura ao Senado. A decisão do União Brasil já está tomada. Eu sou o pré-candidato ao Senado pela sigla. Essa é uma decisão da executiva nacional, comunicada pelo presidente Antônio Rueda”, destacou Alan.

“A decisão do partido é uma só e não tem plano B”, continuou.

Atualmente, Velloso assume o cargo de senador suplente desde a saída do senador licenciado Marcio Bittar, que é presidente do União Brasil. Alan é o vice-presidente do partido.