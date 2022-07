Acre deve ter maior ocupação hoteleira na Região Norte durante julho, diz levantamento

O mês de julho é lembrado, geralmente, pelo período de férias, viagens e consequentemente, estadias em hotéis. Segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), o Acre deve ter 70% de ocupação hoteleira durante o mês de julho, sendo destaque na região Norte.

O setor de hotelaria nacional registrou uma média de 85% na taxa de ocupação hoteleira no período, de acordo com os dados do levantamento. Os destaques nacionais são as cidades Caldas Novas e Aruanã, ambas em Goiás, que estão com 100% de ocupação até o final do mês.

Na região Norte, o Acre se destaca com 70% de ocupação e os estados do Amapá, Pará e Tocantins aparecem com 65%. No Nordeste, Ceará e Pernambuco são os mais procurados, também com 70%.

Na região Sudeste, as cidades históricas de Minas Gerais lideram a ocupação, que deve chegar a 85%. No Sul do país, Gramado e Bento Gonçalves, ambas cidades do Rio Grande do Sul, apresentam média de ocupação de 80%.

No Acre, a alta taxa de ocupação nos hotéis pode ser motivada pelas festas que ocorrem durante o mês de julho no Estado, como Expoacre, que atrai diversas pessoas para a capital.