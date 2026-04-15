Bebê indígena é levado em estado grave para hospital no Acre

Criança recebeu os primeiros atendimentos e foi transferida para unidade de saúde com suporte especializado na região

Nesta quarta-feira, dia 15 de abril, uma operação conjunta entre o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o Centro Integrado de Operações Aéreas, com apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre e da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre, garantiu o resgate de uma criança indígena de apenas 10 meses em estado grave, na região de fronteira entre os municípios de Feijó e Jordão.

O chamado foi feito por equipes da saúde indígena que atuam na Terra Indígena Cocoaçu, uma das áreas mais isoladas do estado, localizada a cerca de 1h20 de voo de Cruzeiro do Sul.

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A criança, da etnia Kulina, apresentava um quadro clínico grave, com crise respiratória associada a pneumonia e desidratação severa. Ao chegar ao local, a equipe médica iniciou imediatamente o atendimento, com administração de medicamentos, suporte ventilatório e estabilização dos sinais vitais.

Após os primeiros cuidados, o bebê apresentou melhora e foi transferido por via aérea até Cruzeiro do Sul, onde seguirá recebendo acompanhamento médico especializado.

A ação reforça a importância da integração entre os órgãos de saúde e segurança no atendimento a ocorrências em áreas de difícil acesso, garantindo resposta rápida e aumentando as chances de sobrevivência em casos críticos.