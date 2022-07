Acre registra mais de 3 mil casos de Covid-19 em apenas uma semana

O Acre contabilizou 3.062 novos casos de Covid-19 entre a última segunda-feira (4) até este domingo (10), segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde.

Além disso, três mortes foram contabilizadas neste período, mesmo assim, segundo o consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde, no quesito óbito, o Acre está em estabilidade.

Desde o início da pandemia, o estado registrou 336.065 notificações de contaminação pela doença, sendo que 205.883 casos foram descartados. A doença já causou 2.007 mortes no estado. O aumento de casos é preocupante, e por isso o Estado adotou diversas medidas, como a retomada do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 que recomendou a obrigatoriedade de máscara em ambientes fechados.

MEDIDAS

Na última sexta-feira (8), foram definidas medidas de prevenção a serem adotadas durante a Expoacre, a Expojuruá, e no âmbito das escolas da rede estadual de educação.

No caso das feiras agropecuárias, será cobrada carteira de vacinação, obedecendo o esquema vacinal por faixa etária.

Crianças de 5 a 11 anos devem comprovar ter tomado pelo menos a primeira dose da vacina contra a Covid. Adolescentes e jovens de 12 a 17 anos devem apresentar comprovante de duas doses do imunizante. Já pessoas com idade acima de 18 anos devem comprovar esquema vacinal com três doses.

A obrigatoriedade do uso de máscara também deve ser mantida. Estado e Município devem atuar em conjunto na fiscalização e em ações de prevenção.

As recomendações devem valer para todas as pessoas presentes na feira. As medidas, que consideram o aumento nos casos de Covid, visam a segurança da saúde da população.

ESCOLAS

Como prevenção, o comitê também definiu medidas a serem adotadas nas escolas da rede estadual de educação, como a suspensão de eventos no âmbito das escolas.

Segundo nota técnica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é de que no Acre, as aulas presenciais deverão continuar, desde que mantido os cuidados com a higiene das mãos, isolamento de casos suspeitos ou confirmados, e higienização do espaço, quando necessário.