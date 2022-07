Acre teve segundo maior recuo no consumo de energia elétrica na primeira quinzena de junho, diz boletim

O consumo de energia elétrica no Brasil durante a primeira quinzena de junho de 2022 foi 1,3% maior na comparação com o mesmo período do ano anterior. No Acre, a situação foi diferente: o estado está entre os três que menos consumiram, com recuo de 10%, junto com os estados do Rio de Janeiro com recuo de 14% e Piauí com 8%.

Os dados são do Boletim InfoMercado Quinzenal da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que foram divulgados no último dia 27. De acordo com os dados, a quantidade total consumida no Sistema Interligado Nacional (SIN) foi de 63.210 megawatts médios, com cerca de 35% da demanda destinada para grandes empresas através de comercialização no mercado livre.

Os estados com maior crescimento na primeira quinzena de junho foram Paraná com 9%, seguido de Maranhão e Tocantins, ambos com 6%. A CCEE explica que “os dados são preliminares e sofrerão alterações até o encerramento da contabilização do mês”.

Na primeira quinzena de maio, comparada ao ano anterior, o Acre também registrou recuo de 1% no consumo de energia elétrica, junto com o estado do Rio Grande do Sul, com recuo de 16%. Entre 01 e 15 de abril, comparado ao ano de 2020, o Acre registrou recuo de 5%, dessa vez, acompanhado de outros estados como Rio Grande do Sul e Amazonas, ambos com recuo de 8%, Piauí e Pará com recuo de 7%, Mato Grosso do Sul com recuo de 5%, Ceará com 2% e Santa Catarina e Amapá, ambos com 1%.