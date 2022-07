Acre volta a registrar morte por Covid-19 e boletim confirma mais de 900 casos em 24h

Em apenas 24 horas, foram registrados 910 novos casos de coronavírus no Acre, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta quarta-feira (13).

Outros 34 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen).

Cinco pacientes estão internados por causa da Covid-19.

A Sesacre informou a ocorrência de uma morte, nesta quarta, fazendo com que o número oficial de mortes por covid-19 suba para 2.008 em todo o estado.

Moradora de Rio Branco, F.C.S.L, de 76 anos, deu entrada no dia 5 de julho e faleceu no dia 11, no Pronto Atendimento da Unimed.