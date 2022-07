Acreano Arthur Marçal passa para a semifinal do The Voice Kids

O acreano, Arthur Marçal, passou na noite deste domingo, 03, para a semifinal do The Voice Kids. O pequeno tem 13 anos e é natural da cidade de Cruzeiro do Sul (AC).

A vaga foi conquistada após o último dia de Tira-Teima do The Voice Kids que foi repleto de muita emoção! Maiara e Maraisa, Carlinhos Brown e Toni Garrido, representando Michel Teló, completaram os seus times para a Semifinal, que terá votação do público, no próximo domingo, 10/7. Ao todo, nove participantes estão na disputa com muito talento.

Arthur Marçal passou junto com Artur de Mari e Isadora Pedrinho no Time Brown.