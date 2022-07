Acreano conquista medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de boxe chinês em Brasília

Sugestões: [email protected]

Instagram: @kellykley

CAMPEONATO PAN – AMERICANO

O acreano Enoque Kennedy conquistou a medalha de ouro do Campeonato Pan-Americano de boxe chines em Brasília no último domingo (24). Parabéns ao atleta pelo esforço de sempre e sua total dedicação, e ao Centro de Treinamento CT Pitbull que o atleta faz parte.

FISICULTURISMO

O professor e empresário Adauto Meireles irá participar pela primeira vez no dia 13 de agosto do campeonato NPC Championship de fisiculturismo em Porto Velho. O atleta tem como apoiadores Dr. Shape, Farm fórmula Jiparana e o grupo Amorin.

Apoiar o esporte é acreditar em um futuro melhor para a sociedade.

LOH & ROSE STORE

Inaugurou em Rio Branco a Loja LOH & ROSE STORE, o que há de qualidade, elegância e preço baixo em moda feminina. A loja é localizada na Galeria Matos, sala 3.

Instagram: @lrstooree

PERU

A jornalista e médica, Débora Taumaturgo curtindo merecidas férias com seu filho Kayky Ruiz na bela cidade de Cusco no Peru.

CUSCO

Quem também estava aproveitando as belezas de Cusco era Viviani Maia, esbanjando beleza e elegância.

VILA DO CHAVES

A assistente social e socióloga Raquel Paiva foi conhecer o famoso bar Sô Madruga em Belo Horizonte que tem a réplica da Vila do Chaves.

GLAMOUR

No glamour, o cruzeirense Francisnney Evangelista ao lado da eterna Rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel em Cruzeiro do Sul, durante gravação da série Tarã do Disney +.

QUER PERDER 15KG EM 60 DIAS?

Quer ter aquele shape de dar inveja? A Dra. Ana Carolina Almeida está com o procedimento de perca de até 15 kg em 60 dias. Já iniciou o primeiro grupo, mas não fique triste! Em agosto começa o segundo grupo.

Informações: 3223 – 6316/99927 – 1511

HALYNE LESSA

A famosa micropigmentadora, Halyne Lessa estará atendendo em Epitaciolândia do dia 03 a 06 de agosto, agende logo seu horário para não perder esta oportunidade!

MUSE

O Muse salão e café está com uma mega promoção, quem não gosta de uma boa promoção? Ainda mais quando é com excelentes produtos e um belo espaço.

De segunda a quinta, lavagem e escova por apenas R$ 50,00. Eu cuido do meu cabelo no Muse com a hairstylist Marcia Backes.

Agende seu horário: 9900-2149 / 9212-5643

CLEY SANTOS

O personal Cley Santos trabalha o método fortalecimento, você sabe os benefícios de ter um bom fortalecimento muscular? Maior resistência, aumento da massa magra, melhora a postura, melhora e protege as articulações, estimula o funcionamento do metabolismo.

Mais informações: 68 99906-4118

NIVER WILLYAN BRANDÃO

No domingo (31) quem troca de idade é o promoter, Willyan Brandão, mas recebe os amigos em uma mega festa no Tardezinha BBQ no dia 12 de agosto com o tema, Black & Red. Parabéns!

STUDIO BRONZE

Meninas vocês sabem que agora não precisam mais ficar o dia todo no sol para arrasar com uma mega marquinha, no Studio Bronze você faz seu belo bronze na cabine em apenas 30 minutos! As proprietárias lançaram uma mega promoção para você arrasar na Expoacre: Bronze com a amiga por apenas R$ 100,00 e não para por aí, quem fizer seu procedimento também irá concorrer ao sorteio de um ingresso para o show Pizeiro, com sorteio no dia 30 de julho.

Agendamento: 8401-1458

SALA DE IMPRENSA

MUNDO FITNESS