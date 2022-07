Agência Nacional de Petróleo divulga resultados de fiscalizações em parceria com o Procon

A divulgação dos resultados de duas rodadas de inspeção realizadas pela Superintendência de Fiscalização do Abastecimento (SFI), em parceria com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC), indica a alta qualidade dos combustíveis comercializados no Acre. As coletas analisadas são dos meses de agosto e outubro de 2021. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 20.

A ação conjunta é decorrente do Acordo de Cooperação Técnica nº 16/2020, celebrado entre o Procon/AC e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), tendo por objetivo legitimar os servidores da autarquia estadual.

“Nossos fiscais atuam como agentes delegados, de modo que, além da precificação, avaliam a qualidade e quantidade dos produtos. Todas as amostras coletadas foram enviadas para a ANP para serem submetidas a testes e verificação”, explicou a presidente do Procon, Alana Albuquerque.

As análises são de amostras de etanol hidratado combustível, gasolina C (comum e aditivada) e óleos diesel B S10 e S500 nos postos revendedores de combustíveis localizados em nove municípios.

No âmbito geral, das 171 amostras reunidas, foram verificadas 167 amostras conformes, o que representa 97,7% de conformidade.

Com o auxílio dos agentes técnicos das entidades, foram apanhadas amostras de combustíveis de 33 postos de Rio Branco.