Álbum da Copa do Mundo já tem data de lançamento; saiba mais

Além da Copa do Mundo em si, um dos grandes atrativos do torneio é o álbum do campeonato. Para os colecionadores de todas as idades, a Panini divulgou nesta segunda-feira (18/7), mais informações dedicadas à edição do Catar 2022.

O álbum será lançado em 15 de agosto e a pré-venda da edição já está disponível em diversas bancas e livrarias. Segundo a fabricante, a coleção terá 670 cromos, sendo 50 figurinhas especiais.

Na pré-venda no site oficial da Panini, o álbum, junto com 80 pacotes de figurinhas está custando R$ 320. Tendo esses valores como base, o pacote sairá por algo em torno de R$ 4.