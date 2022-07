Ampliação de rede água beneficia mais de 80 famílias em Epitaciolândia

O Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) iniciou a construção de mais de 1.400 metros de rede de distribuição no bairro Beira Rio, em Epitaciolândia. A obra, executada com recursos próprios do Estado, vai beneficiar 80 famílias que moram no local.

“O trabalho começou há um tempo, com intervenções para aumentar a capacidade de tratamento e melhorar a qualidade da água. O objetivo é ter aqui água da melhor qualidade, para todos clientes do Saneacre no município,” destacou o presidente da autarquia, Ítalo Lopes.

Para Antônia Silva, que há dois meses mudou-se com o filho para o Beira Rio, a obra é sinônimo de saúde. “A instalação da rede com hidrômetro é uma segurança pra gente,” disse.

Mais obras no interior

Além da obra no Beira Rio, ainda este ano o Saneacre executará a ampliação da rede de água em Assis Brasil, Brasileia e Xapuri.

Em Assis Brasil, a nova tubulação, com mais de 980 metros de extensão, levará água tratada para 70 famílias moradoras do Km 2, na BR-317.

Em Brasileia, a extensão da rede atenderá mais de cem famílias do bairro José Rabelo. O investimento é de R$ 200 mil, em recursos próprios do Estado. A execução do serviço contará com o apoio da prefeitura.

Já em Xapuri, a ampliação da rede de água beneficiará ao todo 176 famílias dos bairros Sibéria e da localidade Cerâmica. Um investimento também de R$ 200 mil, com recursos oriundos de emenda parlamentar.