Combate à pandemia, obras e concursos: veja os marcos da gestão de Gladson

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Na noite do último 2 de abril, o agora ex-governador do Acre, Gladson Camelí, passou a faixa governamental para a governadora Mailza Assis, que assumiu o comando do Governo do Estado naquela noite. Camelí deixou o governo para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026.

A transmissão de cargo foi realizada durante uma cerimônia em frente ao Palácio Rio Branco. Durante a solenidade, Gladson homenageou seus secretários, presidentes de autarquias e ajudantes de ordem, concedendo a medelha de Ordem da Estrela do Acre e a Medalha do Mérito Funcional. Além disso, o ex-governador relembrou, em seu discurso, alguns destaques de sua gestão, como a atuação frente à pandemia de Covid-19, além de obras, concursos e outras ações.

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Durante os sete anos de gestão, dividida em dois mandatos (2019-2022 e 2023-2026), Gladson entregou obras, realizou concursos, dentre eles o maior da história do Estado na área da Educação, convocou aprovados no cadastro de reserva, criou projetos e programas. O ContilNet elencou uma série de destaques da gestão do ex-governador.

Em sua última participação no GovCast, na terça-feira (31), Camelí relembrou a maneira como assumiu o Estado, como os desafios financeiros, quando precisou reestruturar a máquina pública, realizando uma reforma administrativa.

“Reestruturamos a máquina, voltamos a ter credibilidade perante todos os nossos fornecedores e servidores, pagamos o que estava atrasado. Foquei em manter a credibilidade financeira em alta, e quando se atrasa pagamento, automaticamente isso gera incerteza e insegurança para as pessoas”, explicou.

Pandemia de Covid-19

Ainda no primeiro mandato, em 2020, o mundo enfrentou uma das piores pandemias da história. No Acre, Gladson enfrentou a crise sanitária e epidemiológica com a construção de hospitais de campanha e busca pela vacina.

Uma das ações mais importantes foi a instalação de uma usina de oxigênio com capacidade para produzir 30 mil metros cúbicos por mês, o que evitou, no Acre, colapsos registrados em outros estados. Além disso, o governo criou, em tempo recorde, dois hospitais de campanha, em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Em 2021, Gladson buscou recursos para que as vacinas chegassem o mais rápido possível no Acre. Em uma das campanhas, Camelí surgiu usando uma camiseta com com a frase “Vacina #Mimdêqueeutomo”, durante uma entrevista ao vivo.

Em 19 de janeiro de 2021, o primeiro lote da Coronavac, vacina produzida pelo Instituto Butantan para o combate à Covid-19, chegou em um avião da Força Aérea Brasileira carregado com mais de 41 mil unidades do imunizante. Em seguida as vacinas foram encaminhadas para uma unidade de conservação, com escolta da Polícia Militar do Acre (PMAC), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF).

Em Rio Branco, logo após a chegada dos imunizantes, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), em um ato simbólico no Pronto-Socorro, vacinou três acreanos com a primeira dose, uma enfermeira, um indígena e uma auxiliar de enfermagem, todos na faixa etária de 60 anos.

Concursos

Os concursos públicos foram outro destaque da gestão. Entre 2019 e os primeiros meses de 2026, foram nomeados 7.432 servidores aprovados em concursos realizados na gestão de Camelí e em governos anteriores.

Na gestão de Gladson foi realizado o maior concurso da Educação no Acre, que convocou 2.614 novos servidores ao quadro efetivo da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), sendo o primeiro a oferecer vagas para a educação especial.

Os convocados por meio de processos seletivos simplificados somam 22.950, totalizando 30.382 contratações entre servidores efetivos e temporários ao longo da gestão.

Além do concurso da Educação, o governo do Estado também realizou e convocou os aprovados dos concursos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Instituto de Defesa Agropecuária (Idaf), Instituto Socioeducativo (Ise), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CMBAC), Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Polícia Militar do Acre (PMAC) e convocou aprovados no concurso da Polícia Civil do Acre (PCAC) que estavam no cadastro de reserva.

Educação

Na área da Educação, o governo também apresentou avanços significativos, como a criação do programa Prato Extra, entrega de tablets e o fornecimento gratuito de fardamento e kits escolares. Na Cidade do Povo, entregou a 1ª etapa da Faculdade Estadual.

Em 2026, o governo sancionou uma lei que cria o programa Cartão Material Escolar, para aquisição direta de material escolar pelos pais ou responsáveis legais pela criança matriculada nos ensinos fundamental e médio da rede pública estadual de educação, beneficiando mais de 136 mil estudantes.

Ainda na Educação, a SEE ampliou o acesso à internet nas escolas rurais e indígenas. Das 411 escolas dessas modalidades em nosso Estado, 186 já estão conectadas.

O Acre apresentou, entre 2015 e 2025, um salto percentual de 26 pontos no que diz respeito ao acesso à internet em escolas públicas de ensino básico. Informações divulgadas pelo Censo Escolar 2025 indicam que, em 2015, 25,3% das instituições públicas de ensino infantil, fundamental e médio estavam conectadas à internet no Acre. Em 2025, o percentual chegou a 51,2%.

“Recuperamos e construímos quase 600 escolas. 984 laboratórios anexos foram disponibilizados. Implantamos internet rápida nas escolas e já entregamos mais de 51 mil tablets para os nossos alunos. Contratamos mais de 2.600 professores efetivos, que somados aos temporários e terceirizados totalizam 24 mil educadores em salas de aula. Até aqui, pagamos o maior bônus da história para os trabalhadores da educação”, disse Gladson em seu discurso durante a cerimônia de transmissão de cargo.

Saúde

Na Saúde, o governo ampliou o número de leitos convencionais e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Além disso, realizou diversos mutirões de saúde, atendendo diversas especialidades, com mais de 45 mil procedimentos já executados. A gestão também entregou a primeira etapa da nova maternidade.

Também foi implementada a telemedicina, com médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

“Diminuímos a necessidade do TFD. Não porque cortamos verba como fizeram os outros governos, mas porque levamos infraestrutura para o interior. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, os pacientes de radiologia não precisam mais se deslocar até a capital ou fora do estado e fazem o seu tratamento em questão de minutos”, destacou Gladson, durante discurso.

Na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, o governo inaugurou em 2025 um ambulatório exclusivo para diagnóstico e tratamento da endometriose. De abril do ano passado até fevereiro deste ano, o ambulatório realizou 162 atendimentos a mulheres que convivem com a endometriose, uma condição frequentemente subdiagnosticada ou identificada tardiamente.

Além disso, o programa Opera Acre reduziu filas de cirurgias eletivas em todo o estado.

Infraestrutura

As obras estruturantes inauguradas pelo governo do Acre nos últimos sete anos transformaram a mobilidade e infraestrutura do Estado.

No interior do Acre, foram inauguradas as pontes de Sena Madureira e Xapuri, que eram aguardadas há décadas pela população.

Além disso, o governo realizou a duplicação da AC-405, a Variante de Xapuri, duplicação da estrada do aeroporto de Cruzeiro do Sul, recuperação da Estrada Dias Martins, em Rio Branco, e parte do anel viário de Brasiléia e Epitaciolândia, que já está em funcionamento, enquanto o restante da obra avança.

Em Rio Branco, neste ano, o governo inaugurou a primeira etapa do Complexo Viário da Avenida Ceará com a Getúlio Vargas. A segunda etapa deve ser entregue em junho, segundo o cronograma da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Com a parceria do governo federal, o governo entregou casas populares em todo o estado, que somarão mais de 2.300 moradias até o final de 2026.

“Para que toda família acreana se sinta em casa e seja abençoada com um lar, ao longo da minha gestão já distribuímos mais de 15 mil títulos definitivos de terra para que as pessoas sejam donas do lugar onde vivem”, disse Gladson.

Segurança pública

Na segurança pública, Gladson destacou que o Acre possui uma das forças de segurança mais eficientes e bem armadas do país.

Foram contratados mais de mil policiais, entre civis e militares. Foi criado o Gefron, Batalhão de Fronteiras que vigia os acessos ao estado 24 horas por dia. O governo também investiu em treinamentos e tecnologia para a Polícia Civil conduzir suas investigações.

“Temos ainda um grande desafio que sei que você, Mailza, como mulher, irá liderar incansavelmente: o de combater e baixar os índices de feminicídio em nosso estado. A luta contra o crime é permanente: há apenas algumas semanas, inauguramos mais uma base da PM na entrada da Cidade do Povo.

Nossas polícias são bem treinadas, combativas e principalmente amigas da população. A todos que executam a nobre missão de arriscar sua vida para salvar a do próximo, o meu mais profundo respeito e agradecimento”, disse Gladson em seu discurso na transmissão de cargo.

Apenas em 2025, foram R$ 69.933.763,92 de investimentos entregues à Segurança Pública do Acre, destinados à valorização profissional, infraestrutura das forças policiais, modernização com aquisição de equipamentos, serviços e tecnologias. De 2023 a 2025 os valores executados ultrapassam os R$ 200 milhões.

Confira o pronunciamento de Camelí durante cerimônia de transmissão de cargo aqui.

Outras áreas

O governo também fez investimentos em outras áreas. No Meio Ambiente, a regularização ambiental foi um dos pilares da gestão ao longo de 2025, além do lançamento da plataforma Acre Climate. A ferramenta, pioneira entre os estados brasileiros, foi desenvolvida para mapear e simular os impactos de inundações em áreas vulneráveis.

O Acre registrou avanços no enfrentamento ao desmatamento e às queimadas ilegais. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado reduziu 27,62% do desmatamento entre agosto de 2024 e julho de 2025, estimada uma redução de 325 km² de área desmatada.

Outro resultado expressivo foi registrado entre janeiro e novembro, com a redução de 75% dos focos de calor em comparação com o mesmo período de 2024; segundo dados do Inpe. Em números absolutos, o estado registrou 2.183 focos em 2025 contra 8.628 no ano anterior, de acordo com o Inpe.

Com a criação da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas (Sepi), o governo teve ampliação do diálogo, da presença institucional e da execução de políticas públicas nos territórios indígenas do Acre. Foram adquiridos barcos que facilitaram o deslocamento em territórios de difícil acesso e reduziram o isolamento geográfico das comunidades.

Ao todo, 21 festivais indígenas foram apoiados nos territórios, fortalecendo línguas originárias, cantos, saberes tradicionais, culinária, pinturas corporais e práticas culturais. Além de preservar as identidades, os festivais também geram renda pelo turismo.

O Turismo também recebeu investimentos com a realização de cursos de boas práticas no atendimento ao turista no Parque Nacional da Serra do Divisor e no Rio Croa, no interior do Acre, além da promoção do Estado como destino turístico em feiras locais, nacionais e internacionais.

Na Cultura, o governo recuperou prédios públicos. Neste ano, entregou a revitalização do Palácio Rio Branco para funcionamento e visitação ao museu, além da Biblioteca da Floresta, que estava fechada há 6 anos, e a Sociedade Recreativa Tentamen. O governo também inaugurou o Museu dos Povos Acreanos, novo ponto de referência da história, cultura e artesanato local.

Implementada em 2023, a Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) está presente nos 22 municípios do Acre e voltada à proteção, acolhimento e fortalecimento da autonomia das mulheres acreanas. O governo ampliou a rede de atendimento, interiorizou serviços essenciais e desenvolveu programas estratégicos que garantem acompanhamento psicológico, jurídico e social às mulheres em situação de vulnerabilidade.

O governo também avançou na inclusão e no respeito à diversidade com o programa “Sou a Travesti, Existo”, da Semulher, fortalecendo a visibilidade e a garantia de direitos de mulheres LBTs nas políticas públicas.

Na Agricultura, o governo fortaleceu cadeias produtivas estratégicas e garantiu apoio direto a milhares de produtores rurais, extrativistas e povos indígenas em todas as regiões do estado. Segundo dados do Índice de Valor Bruto da Produção (VBP), monitorado pelo governo federal, entre 2019 e 2025 a produção agrícola do Acre cresceu 101%.

Entre os destaques do ano está a valorização do extrativismo, com o pagamento do subsídio da borracha e do murumuru a mais de 600 extrativistas.

A cadeia do mel também apresentou resultados expressivos. Em 2025, a produção alcançou 12 toneladas, beneficiando diretamente 300 produtores. Outro setor em forte expansão é a cafeicultura acreana, que registrou crescimento de 146,6% no VBP, entre 2018 e 2024, consolidando o Acre como o segundo maior produtor da Região Norte. No último ano, o estado ganhou destaque nacional em concursos de qualidade e realizou um intercâmbio internacional com a Itália.

O esporte acreano também registrou avanço. Somente em 2025, o governo destinou R$ 3.585.508,00 às federações esportivas, no maior investimento da história do estado em modalidades esportivas. Os recursos contemplaram federações de futsal, futebol de areia, ciclismo, tênis, triathlon, vôlei, futebol society e futebol profissional, impactando diretamente e indiretamente mais de 14 mil atletas.