Ao ContilNet, Gladson revela detalhes sobre a escolha do vice

A definição sobre o candidato a vice-governador que vai concorrer com o governador Gladson Cameli a reeleição para o Governo será na próxima sexta-feira (5). A informação foi dada pelo próprio Gladson em entrevista ao vivo, no podcast ContilNet na Epoacre, em parceria com a Sanfrancisco Filmes.

“O Alan fez um gesto que eu não acreditava, de largar a vaga de senado para vir para vice. Tudo se resolve e dia 5, tudo vai se resolver, com Deus tudo se resolve. O que não podemos é deixar que uma vice-governadoria se torne maior do que o governador”, afirmou Gladson.

“Eu tenho dito em todos os lugares, onde eu passo, que eu quero o senador Márcio Bittar ao meu lado, ele tem ajudado muito. Estamos resolvendo um problema interno no União Brasil. Se tiver que recuar, vamos recuar. O Acre precisa de todos nós”, ponderou o governador.

Gladson reforçou o dia 5 como um divisor de águas para composição final da chapa majoritária. “Vou fazer tudo que eu puder, até o dia 5 para compor, tudo que eu puder. Alguém vai sair insatisfeito, mas ninguém ganha eleição só e não existe eleição ganha. Quem vai decidir é o povo”, finalizou.

