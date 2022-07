Ao ContilNet, Luísa Sonza revela que está aberta ao amor e fala de mudanças em carreira

A cantora Luísa Sonza se apresentou em Rio Branco nesta sexta-feira (1) para milhares de pessoas no Jogos Uni, o maior evento universitário do Acre. O show aconteceu no estacionamento da Uninorte. A artista entregou as principais canções dos seus mais recentes álbuns, coreografias repletas de energia e performances na linha da persona mostrada nos videoclipes.

Luísa Sonza recebeu o jornalista Everton Damasceno e o colunista Douglas Richer em seu camarim para entrevista exclusiva no Acre. Bem humorada, Luísa respondeu todas as perguntas da dupla do ContilNet, que não aliviou para cantora, entrado em suas intimidades e diversas áreas da sua vida.

Confira os melhores momentos da apresentação: