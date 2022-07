Após discussão, homem é esfaqueado pelo atual da ex-companheira em Rio Branco

Matheus Ferreira de Paiva, 26 anos, foi ferido com um golpe de faca no peito, na madrugada deste domingo (24), na rua Jorge Rivasplatas, no bairro Chico Mendes, na região do São Francisco, em Rio Branco.

Segunda informações da polícia, Matheus estava em via pública discutindo com a ex-esposa, quando acabou sendo surpreendido pelo atual marido dela que chegou no local com uma faca. O atual companheiro da mulher desferiu um golpe no peito de Matheus, que acabou caindo no chão. Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou um ambulância de suporte avançado para prestar os primeiros atendimentos a Matheus, que foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 3° Batalhão também estiveram no local, colheram as características do acusado e realizaram ronda na região, mas ele não foi encontrado.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).