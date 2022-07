Assaltantes que renderam entregador de lanche e roubaram moto são presos em Rio Branco

Os assaltantes Ronaldo de Jesus e Cleiton da Silva foram presos acusados de terem roubado a motocicleta de um entregador de lanche, na noite desta sexta-feira (1), na Rua 15, bairro da Glória, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações do motoboy, ele é proprietário de uma lanchonete e também é entregador, e estava saindo para fazer mais uma entrega durante aquela noite, quando os dois criminosos se aproximaram se passando por clientes e perguntaram se ainda tinha sanduíches. Ao responder que sim, a vítima foi rendida e teve uma faca colocada na barriga e o outro criminoso ainda puxou um escopeta de fabricação caseira de dentro de uma mochila e anunciou o assalto.

A dupla levou a motocicleta modelo Factor de cor vermelha do entregador e saiu em fuga do local. Rapidamente, a vítima começou ligar para a Polícia e para amigos na tentativa de localizar os assaltantes e recuperar a moto que é instrumento de trabalho da lanchonete.

Policiais Militares do Grupamento de Intervenções Rápidas Ostensivas (GIRO) estavam em patrulhamento de rotina pela região, quando ouviram via rádio a ocorrência e começaram a fazer ronda. Ao passar pela Avenida Sobral, a guarnição avistou a dupla de assaltantes. Os criminosos perceberam a aproximação da guarnição e um dos bandidos jogou parte da arma dentro de um córrego e a outra parte em um terreno baldio, mas foram alcançado pelos PMs e abordados na entrada do bairro Ayrton Sena, ainda na Avenida Sobral.

Foi feita uma revista pessoal na dupla e nada foi encontrado com eles, apenas a motocicleta foi recuperada. Após uma rápida conversa, o passageiro da moto resolveu entregar a parte da arma que estava dentro do terreno baldio.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos assaltantes, que foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a moto e uma parte da arma apreendida, para serem tomadas as medidas cabíveis.