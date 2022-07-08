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8 julho 2022 3:36 pm

Associação de clínicas veterinárias do Acre lança edital de convocação

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Última atualização em 08/07/2022 15:34

Associação Nacional de Clínicas Veterinárias de Pequenos Animais do Acre (Anclivepa-AC) lançou um edital de convocação para os interessados em participar de sua formação no Estado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FICAM CONVOCADOS TODOS OS INTERESSADOS PARA A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS DE PEQUENOS ANIMAIS DO ACRE (ANCLIVEPA-AC), A REALIZAR-SE NO PRÓXIMO DIA 15/07/2022, NA ESTRADA DIAS MARTINS, 259 – JARDIM ALAH, RIO BRANCO – ACRE. A CONVOCAÇÃO DAR-SE-Á ÀS 19:00 HORAS, COM QUALQUER QUÓRUM DOS PRESENTES, ONDE INSTALAR-SE-Á A ASSEMBLEIA PARA DELIBERAR SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

1º.) ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA.

2º.) APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DE ESTATUTO SOCIAL.

3º.) ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL.

RIO BRANCO – ACRE, 8 DE JULHO DE 2022.

É PERMITIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL COM O SITE CONTILNETNOTICIAS.COM.BR SENDO LINKADO E CITADO.

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