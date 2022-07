Associação Paradesportiva Acreana lança edital de convocação para assembleia geral

A Associação Paradesportiva Acreana (APA) vai realizar a assembleia geral da instituição para eleição, alteração de estatuto, posse da diretoria e conselho fiscal para o quadriênio 2022-2026.

A reunião acontecerá no próximo dia 27, às 8h, no Estádio Arena da Floresta, sala 7, sede do Departamento de Esportes. O endereço é Via Chico Mendes, S/N, Corrente.

O presidente da APA, Rakel Thompson Gonçalves Abud assina o documento de convocação dos membros associados e pede que todos participem. “Será um momento muito importante para a associação”, disse.