Ataque a tiros em desfile de 4 julho nos EUA deixa pelo menos cinco mortos; confira vídeo

Pelo menos cinco pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas durante um tiroteio que interrompeu as celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos, comemorado nesta segunda-feira (4), na cidade de Highland Park, localizada próxima a Chicago, no estado de Illinois.

A informação foi confirmada pela polícia local, que também orientou os moradores a se abrigarem em locais seguros, já que o suspeito do crime não tinha sido preso até as 12h30 no horário local (14h30 no horário de Brasília).

Confira vídeo: