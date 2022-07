Aumento de casos de Covid-19 é motivo para adiamento de Festival de Quadrilhas de município no AC

O Festival de Quadrilha Juninas de Xapuri, previsto para o próximo dia 23 foi adiado em razão dos aumentos de casos de covid-19 no estado. O prefeito Bira Vasconcelos esclarece a população xapuriense por meio das redes sociais e nos canais oficiais da prefeitura.

No momento, de acordo com a prefeitura, a decisão é pelo adiamento por tempo indeterminado, e se o quadro reduzir, uma nova data será anunciada.

Segundo o prefeito, o evento é maravilhoso, reúne quadrilhas e pessoas do Estado inteiro, gira a economia e fomenta e comércio, mas no momento, por conta das restrições devido ao aumento de casos de covid-19 nas últimas semanas e ainda com mortes, e ouvindo também o comitê, resolveu adiar o evento.

“Infelizmente devido o aumento de casos, a festa poderia contribuir para o aumento de casos da doença, visto que com turistas, moradores e outros, o vírus estaria circulando, nos dois dias de festejos e poderia causar também um agravamento no sistema de saúde do Estado e do Município”, disse o prefeito.

“Como sempre prezamos em nossa gestão pela saúde, pela vida das pessoas e do cuidado da cidade, peço desculpas as quadrilhas locais e de fora que estavam previstas de se apresentarem em Xapuri, pelo transtorno desta decisão, que visa preservar a vida e a saúde de todos” destacou o prefeito.

Bira complementou que a população pode acompanhar os casos de covid-19 e vacinação no site www.xapuri.ac.gov.br no menu Boletim Covid ou Vacinômetro.

“Os dados demonstram que o vírus ainda circula e a pandemia ainda não acabou integralmente, e que as medidas para evitar problemas para a saúde da população e para o próprio sistema de saúde (SUS), é de cautela no momento. Esperamos sair dessa logo e voltar a realizar nossas festas com amor, carinho e dedicação como sempre fazemos” finalizou o prefeito.