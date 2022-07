Barcelona e Chelsea avaliam a contratação de Cristiano Ronaldo

O jogador alegou motivos familiares e não compareceu à reapresentação da equipe inglesa nesta segunda-feira (4/7). De acordo com o jornal The Athletic, Ronaldo e seu estafe vêm conversando com Todd Boehly, novo dono do Chelsea e analisando uma mudança de clubes ingleses ainda em 2022.

Já o jornal espanhol As informou que o Barcelona estaria na briga para contratar o atacante de 37 anos. Segundo o As, Jorge Mendes, empresário de CR7, se reuniu com Joan Laporta e o nome do português foi citado entre as duas partes.

Os novos rumores do destino de Cristiano Ronaldo ganham forma após as notícias do final de semana de que o jogador manifestou desejo em deixar o Manchester United.