Bebê de apenas 2 meses morre no Into após quadro de desidratação grave com diarréia

Um bebê de apenas dois meses, com as iniciais M.H.B.P, morreu nesta quinta-feira (30), no Into, com quadro de desidratação grave.

A informação foi dada pela Agência de Notícias do Acre, por meio de nota assinada pela gerente-geral do Sistema Assistêncial a Saúde da Mulher e da Criança, Laura Pontes.

A criança deu entrada no hospital no último dia 26.

Durante a internação, estava em investigação uma possível alergia a proteína de leite de vaca.

“Evoluiu com piora do quadro de vômitos e diarreia, gerando uma desidratação grave. Foi realizado um acesso venoso mas dadas as condições prévias delicadas, a criança veio a óbito nessa quinta-feira (30/06)”, conclui a nota.