Blog do Ton: Arrastando convenção para os 45 do segundo tempo, MDB está de olho na chapa ao lado

Muita gente está de olho em muita coisa, e tem partido que está de olho nas movimentações alheias para se aproveitar. Assim é a política.

O MDB marcou sua convenção para o dia 5 de agosto, o deadline para o acontecimento desse tipo de evento, conforme determinação da justiça eleitoral. Motivo? Está de olho em uma certa chapa.

Quando se fala de política acreana, de duas coisas podemos ter certeza: paredes possuem ouvidos e até os 45 do segundo tempo muita coisa pode acontecer.

Gerlen Diniz

Com a pré-candidatura de Gerlen Diniz à Câmara Federal, a chapa do PP ganha um respiro. Gerlen é um ótimo puxador de votos.

Prioridade

Repercutiu bem na imprensa e redes um vídeo onde o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, diz que a reeleição de Mailza ao Senado é prioridade. O ministro nunca escondeu de ninguém a admiração que sempre teve pela fiel senadora.

Dez

É o número de servidores da saúde que pediram afastamento de suas funções para disputar as eleições. Dentre eles, meus dois amigos Adailton Cruz, enfermeiro, e o médico Edson Braga.

Desafio

“Deus está preparando um novo tempo para o nosso estado. Me lancei nesse desafio porque quero um lugar melhor para o acreano que vive no campo e na cidade. Com trabalho, preservando os valores cristãos e ao lado de pessoas frutíferas, não mediremos esforços para que os aspectos sociais, econômicos, educacionais e culturais de cada município acreano sejam desenvolvidos”. Da pré-candidata à Câmara Mirla Miranda (UB-AC).

Não vou falar

Depois de ter falado sobre a parlamentar defensora da pátria, Deus e família que estava em busca de um jabuti para um ritual de amarração, não faltou mensagens perguntando sobre a dita cuja. Não adianta, não falarei.

Ciro Gomes

É o primeiro candidato oficial à presidência da República. A convenção do seu partido, o PDT, aconteceu na quarta-feira (20).

12

É o número de Ciro e é o número de legendas que devem ter representantes no Congresso. O cerco está fechando para os partidos nanicos.

Todo-poderoso

Uma pré-candidata anda espalhando por aí que manda e desmanda em um todo-poderoso do Acre, e em seu gabinete. Essa é a família tradicional acreana.

Senador Guiomard

Em Senador Guiomard, os munícipes devem apoiar candidatos de fora, com a inelegibilidade do ex-prefeito James Gomes. Não tive notícias de nenhuma liderança local em ascensão rumo a uma cadeira na Aleac.