Blog do Ton: Engarrafamento nas disputas majoritárias do Acre atrasa definição de palanques de Lula e Bolsonaro

De um lado, uma situação que está prestes a ser encaminhada: a chapa do governador Gladson Cameli, que já teve quatro vices e cinco postulantes ao Senado. Ainda está em fase de aparamento de arestas.

Do outro, uma situação que parecia estar resolvida, mas teve imbróglio exposto em programa de TV: Jenilson Leite (PSB-AC) ainda não é o pré-candidato número 1 das esquerdas. Jorge Viana, ou Marcus Alexandre, ambos do PT, podem assumir essa posição a qualquer momento, travando o jogo do Governo e do Senado também.

Com isso, os palanques de Lula e Bolsonaro no Acre ficam indefinidos. Se antes a chapa de Gladson era vista como a mais problemática, agora o jogo pode ter virado.

Josemir Anute

Quem esteve no gabinete da senadora Mailza (PP-AC) foi o presidente do Patriotas, Josemir Anute. Pauta: Eleições 2022.

Gehlen Diniz

Quem também esteve foi Gehlen Diniz. Pauta parecida.

Jenilson Leite

O pré-candidato ao Governo Jenilson Leite (PSB-AC) foi ao programa do jornalista Itaan Arruda e disse que o PT deve resolver sua situação, sobre ter ou não um pré-candidato ao Governo, ainda esta semana.

Vai no Itaan!

O engraçado é que, por ser um programa de alta penetração, tanto no Acre e todo seu interior como no próprio setor, ele passa diretamente por qualquer estratégia de quem quer responder algo ou a alguém. Quer mandar um recado? Vai no Itaan!

Pior já foi

Tião Bocalom: “Sem dúvidas o pior já foi, o primeiro ano é sempre assim mesmo, um tanto tumultuado. E nós pegamos o primeiro ano com dengue explodida, o covid, o Rio Acre que encheu e teve mais o Rio São Francisco. Então foi um momento que a gente iniciou com um tumulto muito grande, com muitas demandas.”

Emendas parlamentares

Um estudo publicado pelo G1 diz que nenhum estado brasileiro divulga dados completos sobre uso de emendas parlamentares. Porque será?

ICMS

DF e 21 estados já anunciaram redução de ICMS sobre os combustíveis. No Acre, uma decisão parecida é aguardada com expectativa.

Oito

É o número de vezes que a presidente do TJAC, Waldirene Cordeiro, assumiu o Governo do Acre. Fica até quarta-feira (6). Gladson cumpre agenda fora do Acre.

Roubo e furto de veículos

O Acre tem a segunda maior alta na taxa de roubo e furto de veículos do país. Dado do anuário da Segurança.

Largando atrasado

Por incrível que pareça, tem pré-candidato dando largada esta semana, na corrida eleitoral. Largam atrasado. Para o jogo das proporcionais, muitos dos bons acordos já estão fechados.