Blog do Ton: Senado estipula data para CPI do crime organizado no Acre

Protocolada em abril pelo senador Eduardo Girão (Podemos-CE), a CPI do Crime Organizado/Narcotráfico deve acontecer após as eleições. A informação foi dita pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e publicada pelo IstoÉ.

De acordo com a publicação, a CPI foi proposta para investigar e apurar, entre outros pontos, a relação entre o aumento de homicídios de jovens e adolescentes no Brasil entre 2016 a 2020 e a atividade criminosa.

“Na ocasião, Girão afirmou que, em 2016, uma disputa entre facções criminosas gerou um número recorde de mortes violentas nos estados do Acre, do Amazonas, do Pará, do Ceará, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte”, publicou o site.

Não vem mais

Cajado não vem mais ao Acre nesta semana. Problema de agenda. O evento será remarcado e nova data será passada via assessoria de Mailza e Gladson.

Errado

O presidente do PP vem ao Acre só empossar Gladson Cameli? Errado. Cajado vem ao Acre anunciar a dupla Gladson-Mailza como os puxadores das eleições, chancelar Gladson no Governo e Mailza no Senado e fechar a nova executiva, contemplando todos.

Idaf

Os concurseiros do Idaf ganharam uma regalia do legislativo: a Aleac aprovou uma PL que abre brecha para chamamento do Cadastro de Reserva.

Covid

O aumento no número de casos de covid deve representar também um aumento no cuidado do poder público. Não deve deixar que mais pessoas morram para cuidar dos acreanos.

Pedro Longo

Votos de rápida recuperação ao deputado Pedro Longo (PDT-AC), que se recupera de covid.

Vitória

”Estamos juntos pela sua vitória em outubro”. Do excelente ex-prefeito Angelim para um confuso Jorge Viana, que pode vir tanto para o Governo como para o Senado.

Repasse

O valor repassado à Ricco não será impedido judicialmente. Essa questão é delicada. Se o governo municipal não pagasse a conta, ela seria repassada ao povo. Nesse caso, ponto para Bocalom, que não permitiu que a corda arrebentasse do lado mais fraco.

Bate boca

“Desafio a deputada Perpétua Almeida a colocar o vídeo da reunião ministerial. É mentira o que ela falou. Inexiste áudio do presidente falando que queria interferir na PF para proteger os seus filhos”. Do deputado Eduardo Bolsonaro à Perpétua Almeida.

Alexandre Frota

“Aí o cara desafiou a @perpetua_acre e ela mandou a real . Parabéns, Perpétua, aliás, a única Deputada Federal no Acre que não é hipócrita, não mente e não se vende. Parabéns”, escreveu Frota.

Não acreditaria

Se alguém me contasse dessa interação – no mínimo curiosa – eu custaria acreditar.