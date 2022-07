Brasil encara EUA e tenta reafirmar força nas finais da Liga

– Não tivemos o início que gostaríamos, e acabamos perdendo duas das quatro partidas que disputamos em casa. Mas depois o time estabilizou, conseguimos fazer com que todo o grupo voltasse às respectivas melhores condições físicas. E isso foi fundamental. Ter todos os jogadores à disposição torna o Brasil uma equipe muito competitiva. Chegamos para esta reta final com uma condição muito boa. Este jogo contra os Estados Unidos está totalmente aberto. Será uma partida equilibrada e que vale muito – disse o técnico Renan Dal Zotto.

Capitão da seleção, Bruninho acredita que a instabilidade é natural em um início de ciclo. Diante de tantas mudanças na equipe, além da perda de nomes como Alan, lesionado, o levantador encara os percalços como algo do jogo. Agora, porém, aponta a evolução do time em quadra.

– Essa irregularidade no início da competição é natural, de certa forma. Ainda mais em uma equipe que está com uma renovação em curso, com novos jogadores entrando. Então ao longo da competição nós fomos conseguindo desenvolver um padrão de jogo melhor, mas sabemos que ainda há espaço para evoluirmos mais, e é o que temos trabalhado bastante nesta semana. O time já tem apresentado melhor ritmo, a parte física também melhorou. E esperamos que esta evolução siga na fase final.

– Sabemos que historicamente o Brasil vai sempre muito bem em todas as competições então temos que manter firmes nesta escrita, mas não podemos deixar de pensar no médio e no longo prazo. Estamos muito conscientes do que está sendo construído, mas ao mesmo tempo sem perder o foco no momento atual, e temos pela frente uma das partidas mais importantes do ano agora, que vale a nossa passagem para semifinal e também serve como um grande teste para o mundial.