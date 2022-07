Brinquedo de parque quebra e oito pessoas ficam feridas; confira imagens

Um acidente com um brinquedo em uma festa de exposição deixou oito pessoas feridas na noite desse domingo. A atração, conhecida como “barca”, apresentou problemas e ficou na vertical. Com a estrutura travada, algumas pessoas caíram do brinquedo e ficaram feridas. ⠀

Segundo o coordenador do pronto-socorro de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro, as oito vítimas, que têm entre 7 e 17 anos, foram atendidas com escoriações e cortes.

O acidente aconteceu na noite deste domingo (10) em Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro.

Em nota divulgada nas redes sociais, a organização da “Expomonte” informou que ninguém ficou gravemente ferido e que algumas vítimas já foram liberadas.

“O parque de diversões já se encontra interditado e isolado, e foram acionados a perícia da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros, para averiguação das causas”.

A atração faz parte da festa de exposição “Expomonte”, realizada em Monte Carmelo, desde o dia 2 de julho.⠀