“Caminho agora está livre para o Jorge Viana”, diz Jenilson após ruptura

“Agora, a porta está aberta para ele”, disse, em entrevista exclusiva ao ContilNet, na tarde desta terça-feira (26), o deputado estadual Jenilson Leite (PSB), ao comentar a nota do PSB em que seu nome é anunciado como candidato ao Senado da República.

“Ele”, nas palavras do deputado, é o ex-senador e ex-governador petista Jorge Viana, que ainda não anunciou decisão sobre seu futuro político, se é candidato ao Senado ou ao Governo do Estado.

Com a retirada do nome de Jenilson Leite para o governo, fica aberto, portanto, o caminho para Jorge Viana disputar a vaga. O problema é que o ex-governador estaria esperando o desenrolar de chapas adversárias para saber se sai para o Governo ou para o Senado.

Até o último domingo, a tendência de Jorge Viana era sair para o Governo, por saber que para o Senado, teria que enfrentar a candidatura do deputado federal Alan Rick como candidato a senador do governador Gladson Cameli.

Com o anúncio de que Alan Rick vai compor a chapa de Gladson Cameli como candidato a vice-governador, Jorge Viana estaria de novo se balançando para ir ao Senado por saber que, com a saída do deputado do cenário, aumentam suas chances. O problema agora atende por Jenilson leite candidato ao Senado.

“A gente conversou muito no último domingo sobre o assunto, mas não avançamos. Como os prazos estão se exaurindo e a gente precisava tomar uma posição, tomamos a decisão de ir para o Senado e deixarmos o caminho para o governo livre para o Jorge ou outro que queira disputar”, disse o deputado.

”Não temos intenção nenhuma de pressionar o Jorge a se decidir. Apenas decidimos trilhar o nosso caminho”, acrescentou Jenilson.