Carro e moto colidem em avenida de RB; jovens são arremessados em terreno baldio

O motociclista identificado apenas como Wendel, 27 anos, ficou gravemente ferido na manhã deste sábado (9), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Conjunto Procon, em Rio Branco.

Segunda informações de testemunhas, Wendel trafegava com um amigo sentido centro-bairro em um motocicleta modelo Yamaha Fazer 250 de cor azul, quando em um carro modelo Gol de cor vermelho não parou na rotatória e bateu nos motociclistas, fazendo com que a moto batesse na calçada e os jovens caíssem dentro de um terreno baldio.

Com o impacto, Wendel que estava supostamente alcoolizado ficou desacordado, e o jovem na garupa ficou apenas com escoriações leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local, dando os primeiros atendimentos à vítima e em seguida foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado e estiveram no local, a área foi isolada para o trabalho da perícia e a motocicleta foi levado ao pátio do Detran, pois estava com a documentação atrasada.