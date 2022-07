Colisão entre moto e bike deixa três pessoas feridas no PS de Rio Branco

O motociclista Luian, 22 anos, ficou gravemente ferido em um acidente e o o pai dele, Adailton José Moreira da Silva, 46, e o ciclista Zacarias Barros da Silva, 48, também foram encaminhados ao hospital depois do ocorrido, na noite desta terça-feira (5), no km 5 da BR-364, próximo ao Parque Industrial, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segunda informações das autoridades de trânsito, Luian trafegava sentido centro-bairro em uma motocicleta modelo CG 160 Titan, de cor prata e placa QLY-6423, quando o ciclista Zacarias tentou atravessar a rodovia causando o acidente.

Com a batida entre a moto e a bicicleta, o motociclista Luian foi arremessado, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou, tendo traumatismo craniano encefálico grave e foi entubado ainda no local. Tanto Zacarias quanto Adailton tiveram apenas escoriações pelo corpo.

Populares acionaram a ambulância de suporte básica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local prestou os primeiros atendimentos e pediu apoio a ambulância de suporte avançado, que conduziu as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco. Luian está em estado de saúde grave e Zacarias e Adailton em estado estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local e a área foi isolada para os trabalhos da perícia. Após a perícia, a motocicleta foi removida do local e levada para o Pátio da PRF e o trânsito foi liberado.