Colisão entre motocicleta e veículo deixa homem ferido no PS de Rio Branco

O motociclista Francilenizio Lopes de Oliveira, 47 anos, ficou gravemente ferido na noite deste sábado (23), na Rua Isaura Parente, no bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Francilenizio trafegava sozinho no sentido bairro-centro em um motocicleta modelo Yamaha Fazer 250, de cor preta e placa NAG-7948, pela preferencial que é a rua Isaura Parente, quando o motorista em um carro modelo Jeep Renegade de cor cinza e placa QWM-2019, que acabou saindo de uma das ruas transversais , não parou na rua e bateu no motociclista.

Com o impacto, Francilenizio acabou caindo no meio da rua e bateu a cabeça no asfalto, ficando desacordado.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, dando os primeiros atendimentos à vítima e, em seguida, o homem foi levado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde gravíssimo. Segundo o médico do Samu, Antônio Castro, o homem teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave.

O Policiamento de Trânsito também foi acionado, a área foi isolada para o trabalho da perícia e a motocicleta foi removida por um guincho.