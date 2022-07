Concurso Educação: panorama das oportunidades – ATUALIZADO!

Seu foco é os concursos públicos para área de educação? Essa matéria é para você. Aqui você encontra a situação de concursos públicos e processos seletivos: abertos, suspensos, previstos e etc (concurso educação)

O Ministério da Economia tornou pública a Portaria 10.041, que reduz o prazo obrigatório entre a publicação do edital e a realização de provas de concurso público para Institutos Federais (IFs) e Universidades Federais (UFs).

Concurso Educação: inscrições abertas

Concurso Prefeitura Municipal de Goianésia

Foi publicado o edital do concurso GO, com atuação na Prefeitura Municipal de Goianésia, para provimento de 354 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior.

Inscrições: do dia 8 ao dia 22 de agosto

Concurso SEDF

Foi publicado o edital do concurso SEDF (Secretaria de Educação do Distrito Federal), que oferta mais de 4 mil vagas para diversos cargos de nível superior.

Inscrições: do dia 2 ao dia 31 de agosto.

Concurso SEDUC GO

Foi publicado o edital do concurso Seduc GO (Secretaria de Educação do Goiás) para 5.050 vagas de nível superior de formação! Provas objetivas: 25 de setembro.

Inscrições: 14 de agosto até 12 de setembro.

Concurso Prefeitura Municipal de Bodocó (PE)

Foi publicado o edital do concurso PE, para atuação na Prefeitura Municipal de Bodocó, com a oferta de 207 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior. Provas: 18 de setembro

Inscrição: até 5 de agosto.

Concurso IFPI

Foi publicado o edital do concurso IFPI. São ofertadas 129 vagas para cargos de níveis médio e superior de formação em diversas especialidades.

nscrições: do dia 9 ao dia 25 de julho

Concurso CEFET MG

Saiu um novo edital de concurso CEFET MG (Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais). O certame é destinado ao preenchimento de 7 vagas imediatas, além de oportunidades de cadastro reserva aos cargos de níveis médio e superior da instituição.

Inscrições: do dia 28 de junho ao dia 24 de julho

Concurso UnDF

Foi publicado o edital do concurso UnDF (Universidade do Distrito Federal Jorge Amaury). São 1.400 vagas para cargos que exigem nível superior de formação!

Inscrições: do dia 25 de julho ao dia 21 de agosto

Concurso Prefeitura Municipal de Eldorado (MS)

O edital do concurso MS, para atuação na Prefeitura Municipal de Eldorado, está publicado e oferece 112 vagas para cargos de níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior.

Inscrições até o dia 25 de julho.

Concurso Prefeitura São Vicente de Minas (MG)

O edital Prefeitura São Vicente de Minas (concurso MG) foi publicado e disponibiliza 43 vagas para candidatos de diversos níveis de escolaridade.

Inscrições: 11 de julho a 10 de agosto.

Concurso Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio (SP)

Foi publicado o edital do concurso SP, para atuação na Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, que oferta 116 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Provas: 7 de agosto

Inscrições: até 19 de julho

Concurso UERR

O edital do concurso UERR (Universidade Estadual de Roraima) foi publicado ofertando 15 vagas imediatas para cargos de nível superior de formação. As remunerações iniciais podem chegar a até R$ 9.780,61. Provas: 11 de setembro (primeira etapa).

Inscrições: 15 de julho a 18 de agosto

Concurso Prefeitura Nova Resende (MG)

A Prefeitura de Nova Resende (concurso MG) publicou edital com 110 vagas mais formação de cadastro reserva para atuar em diferentes áreas no município, com salários iniciais de até R$ 14.000,00.

Inscrições: 20 de junho a 20 de julho.

Concurso UECE

Foi publicado o edital do concurso UECE (Universidade Estadual do Ceará). Organizado pela Funece, o certame oferta 135 vagas de nível superior para a carreira de Professor Adjunto.

Inscrições: 7 de junho a 20 de julho.

Concurso Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado (MG)

Foi publicado o edital do concurso MG, com atuação na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Escalvado, que oferta vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Inscrições vão de 4 de julho ao dia 4 de agosto, por meio do site da Fundação Cefetminas.

Concurso Educação: editais previstos

Concurso IFMS

Foi publicado no Diário Oficial da União a informação de contratação da banca que ficará responsável pelo novo concurso IFMS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul).

O novo edital, destinado ao preenchimento de oportunidades ao quadro de servidores da instituição, ficará sob responsabilidade do Instituto AOCP.

Concurso IFB

Foi publicado no Diário Oficial da União a banca que ficará responsável pelo novo concurso IFB (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília).

O certame, que deve ofertar oportunidades para os cargos de professor do ensino básico, além de vagas para a área de técnico administrativo, ficará sob responsabilidade da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais.

Concurso SP

Um novo concurso SP, para atuação em Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs), no estado de São Paulo, foi autorizado.

A expectativa é a nova seleção ofereça 2,7 mil vagas para cargo de professor e demais servidores no segundo semestre de 2022. As contratações devem ser realizadas no próximo ano.

Concurso UDESC

Notícia boa para os concurseiros! O próximo edital para o concurso Udesc (Universidade do estado de Santa Catarina) está autorizado.

A expectativa é de que sejam ofertadas 60 vagas, distribuídas em 30 oportunidades para técnicos universitários e as demais para professores.

Concurso SEED AP

O novo concurso SEED AP (Secretaria de Educação do Amapá) está bem próximo de ser realizado!

De acordo com informações divulgadas pelo governador do estado, Waldez Góes, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) já está contratada como banca organizadora da seleção.

Concurso SEED PR

Saiu a autorização para o concurso SEED PR (Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná) para contratação de 500 professores para a rede de ensino estadual.

Concurso Curitiba

Um novo concurso público está previsto para ser realizado em 2022 na cidade de Curitiba (PR)! A confirmação é da Secretaria Municipal de Educação, com expectativa de ofertar mais de 900 vagas em diversas áreas de atuação (concurso público PR).

Saiba mais informações!

Concurso SEC BA

Foi definida a banca que ficará responsável pelo novo concurso SEC BA (Secretaria de Educação do Estado da Bahia). O certame que ofertará 2.113 oportunidades será organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC).

Veja mais informações!

Concurso UFS

Foi formada a comissão de servidores responsáveis pela organização do próximo concurso UFS (Universidade Federal de Sergipe) para os cargos de Técnico Administrativo das classes “D” e “E”.

Saiba mais!

Concurso Semec PI

Nos próximo meses devemos ter mais editais para professores e profissionais da educação. O concurso Semec PI deve ter o edital lançado em breve.

Saiba mais!

Concurso Semec Teresina

A Secretaria Municipal de Educação de Teresina formou comissão de servidores para elaborar os estudos para a realização de um novo concurso público.

Saiba mais!

Concurso UFPB

A publicação do edital do concurso UFPB (Universidade Federal da Paraíba) em setembro foi confirmada pelo reitor da instituição, professor Valdiney Gouveia, que ainda afirmou que outro certame pode ser lançado em 2023.

Veja informações!

Prefeitura de Palmas – TO

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Palmas (TO) afirmou que foi criada uma comissão para estudar a realização de um novo certame em 2022.

UEG – GO

Um novo concurso UEG (Universidade Estadual de Goiás) com 500 vagas foi anunciado e vai ocorrer ainda em 2022 com nomeações em 2023, de acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

Clique aqui para saber mais!

Concurso SME SP

A Prefeitura de São Paulo autorizou a realização de um novo concurso para a Secretaria Municipal de Educação para o preenchimento de 3.200 vagas (concurso SME SP).

Concurso Seduc PA

O Tribunal de Contas do Pará (TCE PA) recomendou que um novo concurso Seduc PA seja realizado para suprir profissionais para a população indígena.

Concurso Seduc TO

O concurso Seduc TO (Secretaria de Educação, Juventude e Desporto de Tocantins) teve comissão formada para organizar todos os trâmites necessários para a publicação do novo edital, que visa selecionar docentes para a educação básica.

Concurso Seduc RS

Um novo concurso Seduc RS (Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul) pode ocorrer em breve! Ao jornal GZH, a Secretaria Estadual de Educação informou que o edital pode ser publicado até o final de julho.

Concurso Seduc CE

O novo concurso Seduc CE (Secretaria da Educação do Ceará) foi anunciado pela governadora, Izolda Cela (PDT), a fim de selecionar professores efetivos para as Escolas Indígenas estaduais.

Segundo Izolda, o certame irá oferecer 200 vagas que serão direcionadas para 29 escolas de 13 etnias.

Concurso Seduc PI

Em reunião realizada em dezembro do ano passado, o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera Moura, afirmou que a Secretaria da Educação já iniciou estudos para a realização de um novo edital para profissionais da educação (concurso Seduc Piauí).

Saiba mais!

Concurso FCEE

Um novo edital de concurso SC poderá sair em breve. Isso porque a Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) iniciou os trâmites para o certame, que já conta com a comissão formada para o concurso público.

Concurso IF RO

Foi divulgado a banca responsável pelo edital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (concurso IF RO). O Instituto AOCP foi a empresa escolhida.

Concurso UERN

Foi publicado no Diário Oficial do estado do Rio Grande do Norte desta terça-feira, 1 de junho, a formação da comissão para o concurso UERN (Universidade Estadual do Rio Grande do Norte).

Concurso Campina Grande

O concurso Campina Grande estava com edital previsto para 2021. Segundo o projeto básico, a banca Idecan está responsável pelas 859 vagas.

Concurso Educação PB

Atenção interessados em editais da área de educação! Um novo concurso PB está sendo planejado para professores do estado da Paraíba.

Em declaração o governador João Azevêdo informou que a gestão estadual está realizando um estudo com o levantamento das áreas e quantidade de vagas necessárias.

Concurso UESPI

A governadora do estado do Piauí, Regina Sousa, autorizou a realização de um novo concurso UESPI (Universidade Estadual do Piauí) para o provimento de 335 vagas.

Concurso Semed Manaus

Um novo edital para o concurso Semed Manaus anunciado com 3,5 mil vagas efetivas. previsão é que o certame seja realizado ainda no segundo semestre de 2022. Veja mais detalhes aqui!