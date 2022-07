Concurso ISE: divulgado resultados finais de exames e convocação para análise criminal

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG divulgou no Diário Oficial desta quarta-feira (20), as respostas aos recursos e os resultados finais do Exame Médico e Toxicológico e da Perícia Médica para os candidatos que se declararam com deficiência (PCD), do concurso do o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC.

Foi divulgada também a lista de eliminados no processo por faltar ao exame. Em um segundo edital, o ISE convovou os os aprovados para realização da investigação criminal e social de caráter eliminatório.

SOBRE A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL:

3.1 O candidato deverá apresentar os seguintes documentos ao processo de investigação social:

a) Cópia do certificado de reservista, todos acompanhados do original

para conferência, no caso dos candidatos masculinos;

b) Duas fotos 5×7 coloridas;

c) Certidões negativas de antecedentes expedidos pela Polícia Civil,

Polícia Federal, Justiça Eleitoral, Justiça Estadual (inclusive Juizado Especial), Justiça Federal (inclusive Juizado Especial) das localidades em que o candidato residiu nos últimos 05 (cinco) anos. No caso de militares ou ex-militares, que tenham servido nas Forças Armadas ou em Polícias e Bombeiros Militares de Estados, também deverá ser apresentada a certidão negativa da respectiva Justiça Militar ou Vara Especial;

d) Cópia do Certificado de conclusão do Nível Médio ou Superior, acompanhado do original para conferência;

e) Comprovante de residência atual (com data máxima de 2 meses),

contendo obrigatoriamente o Código de Endereçamento Postal – CEP,

válido junto a Agência Nacional de Correios e Telégrafos;

f) Preenchimento de formulário, com informações confidenciais – FIC, a

ser disponibilizado no site www.ibade.org.br juntamente com a convocação para a fase.

3.1.1 Os documentos das alíneas “c” somente serão aceitos com data

de emissão até, no máximo, 02 (dois) meses antes da entrega da documentação.

3.1.2 Na hipótese do candidato não possuir o documento será aceita a declaração de conclusão de curso acompanhada de histórico escolar. Para quem ainda estiver cursando o Nível Médio ou Superior, será aceito fotocópia autenticada da declaração escolar acompanhada de histórico escolar parcial.

3.1.3 A documentação de que trata o subitem 3.1 deverá ser entregue,

no período de 28 de julho a 04 de agosto de 2022, das 07h30min às

13h, em um dos locais abaixo relacionados:



CONFIRA O EDITAL COMPLETO: