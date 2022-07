Concurso Receita Federal 2022: veja qual é o salário real de um Auditor!

O concurso Receita Federal está previsto para ser realizado em 2022! Isso porque o certame foi, finalmente, autorizado através de portaria publicada em Diário Oficial.

A autorização prevê 699 vagas, segmentadas da seguinte maneira:

230 oportunidades para o cargo de Auditor Fiscal

469 oportunidades para o cargo de Analista Tributário

As remunerações dos servidores aprovados no certame costumam ser bastante atrativas, os salários iniciais variam entre R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, a depender do cargo. Este é um dos fatores que torna o concurso Receita Federal 2022 uma excelente oportunidade aos concurseiro de todo país.

Mas, você sabe quais são os salários reais que receberão os novos aprovados no concurso Receita Federal 2022? Confira, a seguir, a remuneração detalhada para o cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, incluindo valores líquidos, descontos e benefícios:

Salários – Concurso Receita Federal 2022

O subsídio mensal de um Auditor Fiscal da Receita em 2022 equivale ao valor de R$ 21.029,09. Além desse valor, o servidor terá direito a benefícios, como:

R$ 101,56 referente ao Plano de Saúde (valor para cada dependente)

R$ 458,00 referente ao Auxílio Alimentação

R$ 351,00 referente ao Auxílio Pré-Escolar (valor por dependente, do nascimento até os 6 anos de idade)

Há, ainda, o valor acrescido ao salário, referente ao Bônus de Eficiência. Este valor varia de acordo com o tempo de atividade do cargo. Confira:

De zero a 12 meses: R$ 0,00

De 12 a 24 meses: R$ 1.500,00

De 24 a 36 meses: R$ 2.250,00

A partir de 36 meses: R$ 3.000,00

Assim, considerando um servidor recém nomeado e sem filhos, sua remuneração bruta em 2022 seria de R$ 21.588,65.

Em relação aos descontos em folha, os valores são os seguintes:

R$ 828,38 referente ao Regime Próprio de Previdência Social

R$ 4.913,63 IRRF

Por fim, a remuneração líquida de um servidor em seu primeiro ano de serviço, sem filhos e que atue fora de região de fronteira seria de R$ 15.846,64.

É importante ressaltar que se o servidor atuar em região de fronteira, há, ainda, acréscimo de indenização de, em média, R$ 1.820,00.

Dessa forma, caso o servidor atuasse em fronteira, sua remuneração líquida seria equivalente a R$ 17.666,64.

Confira, na tabela abaixo, detalhes da remuneração de um Auditor em seu primeiro ano de serviço:

REFERÊNCIA: VALOR: Subsídio R$ 21.029,09 Bônus de Eficiência de R$ 0,00 a R$ 3.000,00 Indenizações Diversas a partir de R$ 559,56 Total Bruto R$ 21.588,65 Descontos: RPPS (-) R$ 828,38 IRRF (-) R$ 4.913,63 Valor Líquido Fora da Fronteira R$ 15.846,64 Indenização – Fronteira R$ 1.820,00 Valor Líquido na Fronteira R$ 17.666,64

Vale ressaltar que, após 1 ano de serviço, este servidor teria remuneração líquida de:

R$ 17.346,64 fora da fronteira

R$ 19.166,64 na fronteira

Após 2 anos de serviço:

R$ 18.096,64 fora da fronteira

R$ 19.916,64 na fronteira

Após 3 anos de serviço:

R$ 18.846,64

R$ 20.666,64

Veja detalhes da análise da autorização do concurso Receita Federal 2022:

Resumo concurso Receita Federal 2022