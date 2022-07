Concurso Receita pode ter banca na próxima semana; provas em 2022!

O mês de julho deve reservar importantes novidades no concurso da Receita Federal. A expectativa é para que a banca organizadora possa ser anunciada já na próxima semana e as provas aconteçam ainda em 2022.

As informações são da vice-presidente do Sindifisco Nacional, Natália Saraiva.

Pelas redes sociais, ela respondeu a um seguidor sobre a expectativa do edital ser divulgado ainda este mês, dizendo:

“É possível, mas vai depender da banca examinadora. A banca deve ser escolhida nas próximas duas semanas. Aí teremos mais definições.”

Vale lembrar que, em resposta à Folha Dirigida, a Receita Federal confirmou que o processo de escolha da banca já foi iniciado e está em andamento. Mas, não deu previsão dae conclusão.

Se o processo for concluído até a próxima semana e o contrato já for assinado em seguida, as chances de edital ainda este mês são grandes. No entanto, tudo dependerá das tratativas entre o órgão e a instituição contratada.

Provas do concurso Receita estão previstas para este ano

Natália Saraiva ainda comentou sobre a expectativa para a realização das provas. Segundo ela, o objetivo é que as avaliações ocorram ainda este ano, em 2022:

“A expectativa é de que as provas aconteçam ainda em 2022, com posterior curso de formação de 60 dias para o cargo de Auditor, 40 dias para o cargo de Analista e nomeação em meados de 2023”, disse a vice-presidente do Sindifisco.

Ainda segundo a representante da categoria, as provas do concurso Receita devem ficar para o último trimestre, “mais provável novembro, mas vai depender da banca examinadora”, disse.

+ Concurso Receita: Economia reduz prazo entre edital e provas

Sobre as eleições, ela comenta que a realização das provas não devem impactar. Natalia ainda respondeu que os exames tendem a ocorrer depois do primeiro turno.

Vale lembrar que, após o aval, o subsecretário Juliano Brito Neves revelou informações importantes. Entre elas, que seria feito de tudo para que as provas não caíssem durante o período eleitoral

Juliano ainda garante que as provas serão aplicadas no mesmo dia, sendo auditores e analistas.

“Teremos que garantir que as provas não caiam durante o período eleitoral, momento em que as escolas estarão reservadas para as eleições. Estamos atuando para realizá-lo [o concurso] o mais rápido possível”, disse Juliano.

Ele também confirmou que o concurso será nacional e não regionalizado.

Concurso Receita é autorizado com 699 vagas

A tão esperada autorização do concurso Receita foi publicada visando o preenchimento de 699 vagas. As chances serão em cargos de analistas e auditores, ambos de nível superior e com ganhos bem atrativos.

Segundo a portaria, assinada pelo secretário de desburocratização do Ministério da Economia, Caio Mario Paes de Andrade, a oferta divide-se em:

Cargo Escolaridade Remuneração Vagas Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$21.487,09 230 Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil Nível Superior R$12.142,39 469 Total 699

Vale lembrar que as duas carreiras estão sem concurso há bastante tempo. O último edital de auditor é do ano de 2014, enquanto o analista está sem seleção para servidores desde 2012.

Concurso Receita Federal pode ter até 873 aprovados

A Receita Federal também poderá chamar excedentes em caso de autorização do Ministério da Economia. Seguindo o Decreto 9.739 de 2019, o órgão poderá solicitar e receber aval para preencher 25% das vagas imediatas.

Isso significa que a Receita Federal poderá, em caso de aval, convocar mais 174 aprovados sendo 57 auditores e 117 analistas, totalizando 873 contratações. O governo também poderá convocar mais aprovados em caso de despacho presidencial.