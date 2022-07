Concurso Senado 2022: FGV é definida como banca organizadora

A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi a escolhida para organizar o novo concurso para o Senado Federal. A dispensa de licitação que confirma o nome da banca foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 18.

O próximo passo será a assinatura do contrato entre a FGV e o Senado Federal. Com isso, poderá ser definido o cronograma do concurso Senado, com as datas de inscrição e provas.

Segundo a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, o concurso para o órgão será realizado ainda em 2022.

Como banca organizadora, a FGV será responsável por receber as inscrições em seu site, além de viabilizar e aplicar as etapas da seleção.

De acordo com o Senado Federal, três bancas estavam na disputa para organizar o novo concurso: FGV, Cebraspe e Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Uma comissão analisou os documentos entregues pelas instituições e escolheu a proposta da Fundação Getulio Vargas.

Concurso Senado: até 1.002 vagas poderão ser ocupadas

O novo concurso para o Senado foi autorizado em abril deste ano. Poderão ser preenchidas até 1.002 vagas para carreiras de nível superior. O número consta no projeto básico da seleção, ao qual Folha Dirigida teve acesso.

O projeto básico funciona como um espelho para o edital e traz informações sobre cargos, requisitos, salários, estrutura de provas e conteúdo programático.

Conforme o documento, serão disponibilizadas 19 vagas para contratação imediata e 983 para formação de cadastro de reserva. Na tabela abaixo, confira a distribuição das oportunidades por cargo:

Cargo Vagas imediatas Cadastro de reserva Total de vagas Técnico Legislativo (policial legislativo) 6 174 180 Analista Legislativo 10 690 700 Consultor Legislativo 2 100 102 Advogado 1 19 20 TOTAL 19 983 1.002

Os aprovados no cadastro de reserva poderão ser chamados para posse durante o prazo de validade do concurso (estimado em dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período). Haverá reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência.

A seguir, veja os detalhes sobre os cargos, requisitos e remunerações do concurso:

Técnico legislativo – policial legislativo

Vagas : 6 imediatas e 174 para cadastro de reserva

Requisitos : nível superior completo em qualquer área e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B (requisito de escolaridade deixou de ser nível médio em abril de 2022)

Remuneração inicial: R$20.410,07, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Analista legislativo

Vagas : 10 imediatas (sendo uma para cada uma das seguintes áreas: Administração; Arquivologia; Assistência Social; Contabilidade; Enfermagem; Informática Legislativa; Processo Legislativo; Registro e Redação Parlamentar; Engenharia do Trabalho; Engenharia Eletrônica e Telecomunicações) e 690 para cadastro de reserva.

Requisitos : nível superior completo na área que deseja concorrer

Remuneração inicial: R$26.880,04, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Consultor Legislativo

Vagas : 2 imediatas (sendo uma para Assessoramento em Orçamentos e uma para Assessoramento Legislativo) e 100 para cadastro de reserva.

Especialidades : as oportunidades serão para Orçamento e Direito Financeiro; Orçamento e Análise Econômica; Agricultura; Comunicações e Tecnologia da Informação; Desporto e Cultura; Direito Civil, Processual Civil e Agrário; Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Econômico; Direito Internacional Público; Direito Penal; Direito tributário; Direitos Humanos e Cidadania; Economia do Trabalho, Renda e Previdência; Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio Ambiente; Minas e Energia; Política Econômica e Finanças Públicas; Política Econômica e Sistema Financeiro; Políticas Microeconômicas; Pronunciamentos; Saúde e Transportes.

Requisitos : nível superior completo

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Advogado

Vagas : 1 imediata e 19 para cadastro de reserva

Requisitos : Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Estrutura de provas do concurso Senado já está confirmada

Segundo o projeto básico, as etapas do concurso serão diferentes a depender do cargo:

► Técnico Legislativo (policial legislativo): Provas objetivas; provas discursivas; exame de sanidade física e mental; teste de aptidão física; exame psicotécnico; sindicância de vida pregressa e investigação social.

► Analista Legislativo: Provas objetivas; provas discursivas; prova prática (especialidade de Registro e Redação Parlamentar);

► Consultor Legislativo: Provas objetivas; provas discursivas; prova de títulos.

► Advogado: Provas objetivas; provas discursivas; prova de títulos.

As avaliações serão aplicadas nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal.

As provas objetivas para técnico legislativo e analista legislativo, por exemplo, terão 80 questões, sendo 40 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos.

Já para consultor legislativo e advogado serão exigidas 160 questões, das quais 80 de Conhecimentos Gerais e 80 de Conhecimentos Específicos. Veja os conteúdos que serão cobrados para cada cargo:

Técnico legislativo (policial legislativo):

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa, literatura nacional e redação

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Administração

Raciocínio Lógico

Línguas Estrangeiras: inglês ou espanhol

Conhecimentos Específicos

Direito Penal e Processual Penal

Criminalística

Direito Digital

Direitos Humanos

Informática

Conhecimentos na área de atuação

Analista Legislativo

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa, literatura nacional e redação

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Administração

Raciocínio Lógico

Línguas Estrangeiras: inglês ou espanhol

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos na área de atuação

Consultor Legislativo

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa, literatura nacional e redação

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Processo Legislativo Constitucional

Administração

Raciocínio Lógico

Línguas Estrangeiras: inglês ou espanhol

Conhecimentos Específicos

Ciência Política

Avaliação de Políticas Públicas

Conhecimentos na área de atuação

Advogado

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa, literatura nacional e redação

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Administração

Raciocínio Lógico

Processo Legislativo Constitucional

Línguas Estrangeiras: inglês ou espanhol

Conhecimentos Específicos