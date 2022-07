Concurso Senado deve ter oferta de 1.002 vagas; entenda!

O novo concurso para o Senado Federal pode preencher até 1.002 vagas para carreiras de nível superior. O quantitativo consta no projeto básico da seleção, ao qual Folha Dirigida teve acesso.

O projeto básico funciona como um espelho para o edital e traz informações sobre cargos, requisitos, salários, estrutura de provas e conteúdo programático.

De acordo com o documento, o concurso do Senado terá 19 vagas para contratação imediata e 983 para formação de cadastro de reserva.

Confira a divisão das oportunidades por cargo:

Cargo Vagas imediatas Cadastro de reserva Total de vagas Técnico Legislativo (policial legislativo) 6 174 180 Analista Legislativo 10 690 700 Consultor Legislativo 2 100 102 Advogado 1 19 20 TOTAL 19 983 1.002

Os aprovados no cadastro de reserva poderão ser convocados durante todo prazo de validade do concurso (estimado em dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período). Haverá reserva de vagas para negros e pessoas com deficiência.

Atualmente, o Senado Federal tem 1.516 cargos vagos. Para suprir essa demanda, a expectativa é que o órgão faça uso do cadastro de reserva.

Concurso Senado terá iniciais de até R$34 mil

O concurso para o Senado Federal foi autorizado em abril deste ano. A Comissão Diretora aprovou a oferta de 19 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, para carreiras de nível superior. Os salários iniciais podem chegar a R$34 mil.

A seguir, veja os detalhes sobre os cargos, requisitos e remunerações:

Técnico legislativo – policial legislativo

Vagas : 6 imediatas e 174 para cadastro de reserva

Requisitos : nível superior completo em qualquer área e a Carteira Nacional de Habilitação na categoria B (requisito de escolaridade deixou de ser nível médio em abril de 2022)

Remuneração inicial: R$20.410,07, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Analista legislativo

Vagas : 10 imediatas (sendo uma para cada uma das seguintes áreas: Administração; Arquivologia; Assistência Social; Contabilidade; Enfermagem; Informática Legislativa; Processo Legislativo; Registro e Redação Parlamentar; Engenharia do Trabalho; Engenharia Eletrônica e Telecomunicações) e 690 para cadastro de reserva.

Requisitos : nível superior completo na área que deseja concorrer

Remuneração inicial: R$26.880,04, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Consultor Legislativo

Vagas : 2 imediatas (sendo uma para Assessoramento em Orçamentos e uma para Assessoramento Legislativo) e 100 para cadastro de reserva.

Especialidades : as oportunidades serão para Orçamento e Direito Financeiro; Orçamento e Análise Econômica; Agricultura; Comunicações e Tecnologia da Informação; Desporto e Cultura; Direito Civil, Processual Civil e Agrário; Direito Constitucional, Administrativo, Eleitoral e Processo Legislativo; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário; Direito Econômico; Direito Internacional Público; Direito Penal; Direito tributário; Direitos Humanos e Cidadania; Economia do Trabalho, Renda e Previdência; Economia Regional e Políticas de Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio Ambiente; Minas e Energia; Política Econômica e Finanças Públicas; Política Econômica e Sistema Financeiro; Políticas Microeconômicas; Pronunciamentos; Saúde e Transportes.

Requisitos : nível superior completo

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Advogado

Vagas : 1 imediata e 19 para cadastro de reserva

Requisitos : Bacharelado em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil

Remuneração inicial: R$34.443,96, já incluindo o auxílio-alimentação de R$982,28

Ainda não há um prazo para a publicação do edital. Porém, a diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombka, afirmou que o novo concurso para o órgão será realizado ainda em 2022.

Estrutura de provas do concurso já está definida

De acordo com o projeto básico, as etapas do concurso serão distintas a depender do cargo:

► Técnico Legislativo (policial legislativo): Provas objetivas; provas discursivas; exame de sanidade física e mental; teste de aptidão física; exame psicotécnico; sindicância de vida pregressa e investigação social.

► Analista Legislativo: Provas objetivas; provas discursivas; prova prática (especialidade de Registro e Redação Parlamentar);

► Consultor Legislativo: Provas objetivas; provas discursivas; prova de títulos.

► Advogado: Provas objetivas; provas discursivas; prova de títulos.

As provas serão aplicadas nas capitais dos estados brasileiros e no Distrito Federal. A banca organizadora do concurso Senado está em definição pela Casa. As instituições interessadas puderam enviar propostas de preço até o dia 28 de junho.

As avaliações objetivas para técnico legislativo e analista legislativo, por exemplo, serão compostas por 80 questões, sendo 40 de Conhecimentos Gerais e 40 de Conhecimentos Específicos.

Já para consultor legislativo e advogado serão cobradas 160 questões, das quais 80 de Conhecimentos Gerais e 80 de Conhecimentos Específicos.

Veja os conteúdos que serão cobrados para cada cargo:

Técnico legislativo (policial legislativo):

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa, literatura nacional e redação

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Administração

Raciocínio Lógico

Línguas Estrangeiras: inglês ou espanhol

Conhecimentos Específicos

Direito Penal e Processual Penal

Criminalística

Direito Digital

Direitos Humanos

Informática

Conhecimentos na área de atuação

Analista Legislativo

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa, literatura nacional e redação

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Administração

Raciocínio Lógico

Línguas Estrangeiras: inglês ou espanhol

Conhecimentos Específicos

Conhecimentos na área de atuação

Consultor Legislativo

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa, literatura nacional e redação

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Processo Legislativo Constitucional

Administração

Raciocínio Lógico

Línguas Estrangeiras: inglês ou espanhol

Conhecimentos Específicos

Ciência Política

Avaliação de Políticas Públicas

Conhecimentos na área de atuação

Advogado

Conhecimentos Gerais:

Língua Portuguesa, literatura nacional e redação

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Administração

Raciocínio Lógico

Processo Legislativo Constitucional

Línguas Estrangeiras: inglês ou espanhol

Conhecimentos Específicos