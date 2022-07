Covid-19: Em Sena, 4ª dose começa a ser ofertada para pessoas a partir dos 30 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, por intermédio do setor de imunização, começou a ofertar nesta semana a 4ª dose da vacina contra a covid-19 para pessoas com 30 anos de idade em diante. A liberação para esse público se deu após a emissão de uma nota técnica do Ministério da Saúde.

De acordo com Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização, para receber a 4ª dose é preciso que o morador tenha tomado a 3ª há 4 meses. “Trata-se de mais um reforço importante para a nossa população, principalmente diante do aumento dos casos em nosso município. Sendo assim, quem se enquadra nos critérios já pode procurar as nossas unidades de saúde”, enfatizou.

Outra novidade diz respeito à vacinação para as crianças. Sena Madureira começou a imunizar crianças de 3 e 4 anos de idade com a Coronavac.