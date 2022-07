Covid-19: Prefeitura no AC torna obrigatório uso de máscaras e suspende forró dos idosos

Com o aumento de casos de Covid-19 na cidade, a Prefeitura de Manoel Urbano, distante cerca de 200 quilômetros de Rio Branco, publicou um decreto nesta segunda-feira (11), onde torna obrigatório o uso de máscaras em locais fechados, em locais destinados à prestação de serviços e saúde e de meios de transportes coletivos de passageiros, tais como táxi, ônibus escolar e freiteiros.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado e orienta também que as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, imunossuprimidos, os que apresentam comorbidades e especialmente aquelas que apresentem sintomas gripais, façam o uso de máscaras em locais abertos também.

Nas escolas municipais continuam em vigor os protocolos vigentes. O artigo 4 do decreto estabelece que é de responsabilidade dos proprietários dos estabelecimentos fechados exigirem a utilização de máscaras das pessoas, durante o tempo que estiverem no recinto, bem como a disponibilização de álcool 70% para higienização.

O decreto suspende, de forma temporária, até que reste comprovada a redução de incidência de casos de Covid-19, a atividade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), conhecido como “Forró dos Idosos”.