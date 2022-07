Del Turismo realiza treinamento em Epitaciolândia

Em mais uma etapa de implementação do programa DEL Turismo, foi realizado entre os dias 12 e 14 de julho, em Epitaciolândia, um treinamento direcionado a representantes da sociedade civil, iniciativa privada, órgãos públicos e da gestão municipal. A capacitação foi ministrada por Beth Bauchwitz, consultora da organização BBW Internacional.

O treinamento abordou conceitos e fundamentos de destinos turísticos, os impactos econômicos, ambientais, sociais e culturais do turismo, a introdução e avaliação da cadeia produtiva do setor no município, entre outras demandas. Também foram criadas três câmaras técnicas (Cultura, Educação e Sustentabilidade) que irão discutir e propor ações para o segmento turístico.

Foi detalhado, ainda, a política de turismo em suas diversas dimensões, a importância da gestão pública na dinâmica do setor e apresentado o programa de regionalização e o desenvolvimento da governança em turismo. Outro ponto importante do treinamento foi a definição da visão para os próximos cinco anos, assim como a singularidade do destino.

De acordo com Beth Bauchwitz, uma das principais ferramentas para desenvolver o turismo é a qualificação. “São indispensáveis capacitações técnicas que vão desde a camareira até proprietário de um hotel, ou seja, com envolvimento de todos os stakeholders inseridos no trade e da cadeia produtiva do turismo, para assim ter o bem receber o turista”, destaca.

A consultora da BBW Internacional avalia que o turismo ainda é incipiente no Acre e que são necessários alguns passos para que o estado apresente avanços no setor. “Ainda estamos em estágio inicial, não há uma marca registrada do Acre, um slogan, um material promocional. Precisamos profissionalizar e criar, por exemplo, uma marca guarda-chuva, e, partir disso, todos os municípios trabalharem e fortalecerem essa marca para atingir o Brasil. Mas antes disso, o Acre precisa estar pronto para receber os turistas, preparar a ‘casa’ para que todos se sintam bem acolhidos quando chegarem aqui”, conclui Bauchwitz.