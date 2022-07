Deolane mostra vídeo inédito de busca e apreensão e aponta abuso

“Estou aqui com o pessoal da 27ª DP, estou passando por um mandado de busca e apreensão em minha residência. Nada de ilícito foi encontrado, estou com dois membros da OAB. A investigação, a princípio, é lavagem de dinheiro”, mostrou Deolane durante o cumprimento do pedido do Ministério Público de São Paulo.