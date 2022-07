Duas vítimas de acidente na BR-317 recebem alta; outras seguem internadas

As quatro vítimas que sofreram um acidente entre uma van e um caminhão, próximo ao Restaurante Araxá no município de Capixaba, no interior do Acre, na manhã desta quarta-feira (27) receberam o alta médica.

SAIBA MAIS: Cinco morrem e vários ficam feridos após colisão entre van e caminhão

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), os/as pacientes M. A. F, de 45 anos e J. L. O. J, de 31 anos, receberam alta. Já os/as pacientes M. N. M, de 19 anos e L. S, de 20 anos, passaram por uma cirurgia de laparotomia de abdômen e esplenectomia de emergência, e seguem internado em estado estável.

Saiba mais sobre o caso

De acordo com informações dadas por um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as pessoas que estavam na van, de Xapuri para Rio Branco, estavam se dirigindo à capital para consultas no Hospital de Amor.

A Sesacre confirma os cinco óbitos ocorridos no local. Os corpos das vítimas fatais serão encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da capital, para a realização dos devidos procedimentos.

A estrada foi parcialmente fechada durante o acidente, mas foi liberada por volta do meio-dia.

O laudo da perícia ficará pronto em 30 dias e dirá qual dos dois condutores que causou o acidente com as 5 vítimas fatais e 11 feridos.