16/04/2026
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Forte chuva deixa ruas alagadas e provoca transtornos na fronteira

O episódio volta a expor problemas na infraestrutura de drenagem da cidade

Por Redação ContilNet 16/04/2026
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Forte chuva deixa ruas alagadas e provoca transtornos na fronteira

As cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, no interior do Acre, foram atingidas por uma forte chuva na tarde desta quinta-feira (16), causando alagamentos e transtornos em diversos pontos urbanos.

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Em Brasiléia, os impactos foram mais severos, principalmente em áreas mais elevadas do município, onde ruas ficaram tomadas pela água em poucos minutos após o início da precipitação.

Entre os locais mais afetados estão os bairros Ferreira Silva, José Moreira, parte do Eldorado e Alberto Castro, onde moradores enfrentaram dificuldades de acesso e acúmulo de água em vias públicas.

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O episódio volta a expor problemas na infraestrutura de drenagem da cidade. Mesmo após ocorrências recentes semelhantes, o sistema de escoamento pluvial, especialmente bueiros e galerias, continua sem capacidade para suportar o volume de água registrado durante chuvas mais intensas.

Já em Epitaciolândia, também houve registros de pontos de alagamento, embora com menor intensidade em comparação ao município vizinho.

A forte chuva ocorre em meio ao período de transição climática na região, marcado pela aproximação do verão amazônico. Enquanto isso, moradores convivem com prejuízos recorrentes e cobram ações mais eficazes do poder público para reduzir os impactos causados pelas chuvas.

Com informações do Alto Acre

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