Dupla em moto passa atirando e deixa homem em estado grave no Centro de Rio Branco

Carlos Alberto Monteiro da Silva Júnior, 35 anos, foi ferido com 6 tiros na tarde desta sexta-feira (15). A vítima foi baleada na Avenida Brasil e a vítima correu até a entrada do Canal da Maternidade, na frente do Terminal Urbano na Avenida Ceará, na área Central de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Carlos estava na companhia de amigos quando dois dois homens chegaram no local em uma motocicleta de cor preta com detalhes em vermelho e o passageiro desceu armado com uma arma de fogo, e realizou vários disparos contra a vítima, que foi atingida por seis tiros, sendo que um atingiu a mão direita, um o braço direito, dois no braço esquerdo, um de raspão no tórax esquerdo e um no tórax direito do homem. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros a Carlos e depois de ser estabilizado o homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).