Educação e saúde são destaque no espaço da Prefeitura de Rio Branco na Expoacre

O espaço da prefeitura Municipal de Rio Branco na Expoacre vai apostar na divulgação do trabalho realizado pelas pastas da Educação e Saúde. Projetos inovadores com estudantes da rede municipal e a vacinação estarão disponíveis aos visitantes da feira.

O assessor especial de Articulação Institucional, Hélder Paiva e o chefe da Casa Civil, Valtim José, ambos da prefeitura de Rio Branco, estiveram visitando pessoalmente o local para ajustar os detalhes. “Todas as secretarias estarão presentes, ajudando, mas vamos priorizar as ações de Saúde e Educação”, disse.

Um dos organizadores da Expoacre, Júlio César, enfatizou a importância das parcerias para o sucesso da feira. “Estamos recebendo o Valtim e o Helder Paiva. O governo como uma mãe, sempre recebendo bem a todos”.

“O governo como sempre recebe com todo carinho a equipe da prefeitura de Rio Branco. Faltam apenas três dias para começar a festa e para mim tem sido como um mantra: a maior e melhor Expoacre de todos os tempos. Estamos fechando a parceria com a prefeitura com ações de saúde, educação, limpeza do parque e fornecimento de água”, comentou Dudé Lima, que também está na coordenação de produção do evento.

“Estaremos esperando a população para uma feira com atrações imperdíveis. São ações inéditas. Foi com grande carinho que governador organizou esse evento”, finalizou Dudé.